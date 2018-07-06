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Muharrem İnce'nin Trumpçılardan aldığı brifing!

Muharrem İnce'nin Trumpçılardan aldığı brifing!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 1.5 yıl önce Trump'ın partisini yan kuruluşu olan enstitüden brifing aldığı ortala çıktı. Şaşırtan ayrıntıları Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde yazdı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 07:21 - Güncelleme: 06-07-2018 07:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'nin yan kuruluşu olan Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Republican Institute-IRI temsilcileri, 9 Şubat 2017'de Türkiye'de Muharrem İnce'ye biring vermiş.

ENSTİTÜTÜN AMACI ÖZGÜRLÜKLERİ İLERİYE GÖTÜRMEKMİŞ!
Merkezi ABD Washington'da olan Enstitü'nün amacının 'dünyada demokrasi ve özgürlükleri ileriye götürmek, ayrıca farklı ülkelerdeki siyasi partilerle iş birliği içerisinde sonuç alıcı önerilerde bulunmak' olduğu ifade ediliyor.

Brifingin son bölümüne katılanlar arasında yer alan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, yaşananları gazeteci-yazar Ahmet Takan'a telefonda anlattı:

"Brifing sırasında IRI Türkiye Direktörü Ilija VOJNOVİC, 'Türk Milleti'nin rahatsız olduğu AKP'nin dış politika başlıkları arasında birinci sırada Ege'de işgal edilen 18 Ada ve 1 Kayalık'ın yer aldığını' söyledi. Bunun üzerine Muharrem İnce eliyle Tanju Özcan'ı göstererek, 'Tanju Bey de o işgal edilen adalara Türk bayrağı dikecek' dedi."

Takan, İnce'nin o tarihten sonra Türk topraklarının işgaline sessiz kaldığını ve miting meydanlarında bile gündeme getirmediğine dikkat çekti. Yalım'a bu konuyu soran Takan aldığı yanıtı köşesine taşıdı:

ISRARLA HİÇ GÜNDEME GETİRMEDİ
"Muharrem İnce, ısrarla ve inatla işgal edilen adalar konusunu gündeme getirmedi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığını altın tepsi içinde sundu. Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan İnce, şimdi de CHP Genel Başkanlığı'na soyunuyor. Ancak, CHP'yi kuranlar vatan topraklarındaki Yunan askerlerini denize döktü ve Lozan Konferansı sırasında adaları geri almak için çok büyük gayret gösterdiler. Lozan Antlaşması ile 150'den fazla ada, adacık ve kayalık Türkiye'nin egemenliğinde kaldı. CHP'nin kurucuları bu kadar hassasiyet gösterirken, Muharrem İnce, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde işgal edilen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığına sahip çıkmadı. Vatan topraklarında açılan 13 Yunan Askeri Üssünü ve vatan topraklarında elini kolunu sallayarak dolaşan 5 binden fazla Yunan askerini görmezden geldi. Türk Adalarına atanan Yunan Valisi ve Yunan Belediye Başkanlarının, adalara yerleştirilen ağır silahlar ve adalarda açılan Yunan Liselerinin hesabını sormadı. Seçim yenilgisi sonrasında da Yunanistan'ın Sömbeki(Simi) adasını ziyaret ettiği ortaya çıktı."

İNCE'YE DAHA BAŞKA NELER ANLATILDI?
Ümit Yalım'ın tarih, yer ve saat verdiği söz konusu brifingte acaba Muharrem İnce'ye daha başka neler anlatıldı?.. Bu brifinglerin devamı oldu mu?.. Siyasette bu kadar da tesadüfler olur mu?.."

Ahmet Takan'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 08:10 13'üncü ortalığı karıştırdı!.............952 sayılı kararda yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırıldığı kaydedildi.

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