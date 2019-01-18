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Muharrem İnce'nin hesabı! Bu 5 il alınırsa cumhurbaşkanı olacakmış

Muharrem İnce'nin hesabı! Bu 5 il alınırsa cumhurbaşkanı olacakmış

Muharrem İnce 31 Mart Yerel seçimlerinden kendine cumhurbaşkanlığı yolu açılacağına inanıyor. İnce'nin hesabına göre bunun için 5 ilde kazanmaları gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:44 - Güncelleme: 18-01-2019 14:44

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulundu. Karalar, Seyhan Belediyesi binasına gelen İnce'yi, kapıda karşıladı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Zeydan Karalar'ın makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

5 ili alırsak cumhurbaşkanı olurum

Muharrem İnce bir basın mensubunun Adana metrosunun borcuyla ilgili sorusu cevap verirken 5 ili aldıkları taktirde kendisinin cumhurbaşkanı olacağını iddia etti. İnce'nin hesabı şöyle:

-"Adana'yı alırsak, Mersin'i alırsak, Bursa'yı alırsak, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum o sorunu da beraber çözeriz daha kolay olur".

CHP kazanınca bayraklar mı inecek?

Muharrem İnce, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını belirterek, "31 Mart'ta önemli bir seçim yaşayacağız. Türkiye'de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz. AK Parti kazandığında belediyeleri, memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? Ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu milletin yüzde 50'si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz."

Bir olayın beka sorunu olabilmesi için yüzde 99'un aynı tarafta olması lazım. Eğer yüzde 50 bir tarafta yüzde 50 diğer taraftaysa kim kazanırsa kazansın memleket için beka sorunu olmaz. İmar planı yapmak, çöp toplamak, park yapmak, yoksullara yardım etmek ne zamandan beri beka sorunu oldu. Eğer belediye seçimlerini beka sorunu olarak gören varsa, inanan varsa işte gerçek beka sorunu odur. Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak olsa olsa zeka sorunudur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • reel 18 Ocak 2019 15:43 belediye seçimleriyle genel seçim mantığı farklıdır. geneli itibarıyla insanlar partiye değil hizmete bakar.belediye seçimlerinde %38 alan parti genel seçimlerde %52 alabilir. kendinizi kandırmayın.

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