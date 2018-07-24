Muharrem İnce'nin büyük iddiası: 3 seneye kadar...

Muharrem İnce'nin iki hafta önce bir televizyon kanalında 3 yıla kadar seçim olacağını iddia etti. Bu son derece iddialı ve spekülasyona açık, sözler tartışma konusu oldu. Herkesin gözünden kaçan bu ayrıntıyı Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, günler sonra ugün "FETÖ de, İnce de üç sene sonrasını işaret ediyor" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Kekeç, köşesinde "Seçimler beş yılda bir tekrarlandığına/tekrarlanacağına göre, İnce’ye “üç sene sonra” dedirten şey nedir? " diye sordu. İnce'nin istihbarata dayalı konuşmuş olabileceğini düşünen Kekeç, seçim kampanyası sırasında da, birkaç kez “üç sene sonra” dediğini hatırlattı.

Gülen'in iadesiyle ilgili evrakların eksik olduğunu söylemek için İnce'yi arayan Amerikalıları gündeme getiren yazar, sözü FETÖ'ye getirip yazısını tamamlıyor:

"KOKUSU NASILSA YAKINDA ÇIKACAKTIR"

"(...)Diyorum ki, İnce’nin gözü gibi koruduğu bu Amerikalılar, başka bilgiler de mi emanet ettiler? Mesela, “Sabret, ekonomik krize yatırım yapıyoruz?” demiş olabilirler mi? Muhtemeldir...

Benim aklıma da başka bir ihtimal geliyor: FETÖ kanallarında döndürülen tevatüre göre, üç yıla kadar bir şeyler olacak (ne olacaksa artık) “tutsaklar” (yani darbeciler) hürriyetlerine kavuşacak... Gerçekten bir şey bekledikleri için mi, yoksa içeridekilerin çözülmesini önlemek için mi bu balonları uçuruyorlar, bilemiyorum...

Bir beklentiye dayalı olarak böyle konuşuyorlarsa, Muharrem İnce’yi arayan “Amerikalılar”, mutlaka “Amerikalı” kılığına girmiş FETÖ’cülerdir. Ki, artık evlerine ve ofislerine Amerikan bayrağı asıyorlar. Mutlaka onlardır. Şimdilik kayıtlara geçsin. Bekleyelim. Kokusu nasılsa yakında çıkacaktır! "

Ahmet Kekeç'in yazısının tamamı