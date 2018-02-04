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Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

CHP'de dünkü başkanlık seçiminde yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak Muharrem İnce'den yeni açıklamalar geldi. İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 11:13 - Güncelleme: 04-02-2018 11:13

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak,Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan İnce, şu açıklamalarda bulundu:

Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?

Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.

'MÜKERRER İMZA' TARTIŞMASI

Dünkü seçime 'imza' tartışması damga vurmuştu. İnce'ye imza veren 2 delegenin imzasını geri çektiği, 49 delegenin ise mükerrer imza verdiği iddia edilmişti. Muharrem İnce ise iddiaları yalanlamış ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iddianın doğru olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine de verilen 49 mükerrer imzanın Muharrem İnce'ye aktarılmasını talep ettiğini söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Emre güçlü 04 Şubat 2018 14:08 Dün naralar atıyordun akşam görüşürüz diye bay muharrem ince. Diyosun ki öğretmene zam vericem. Kantine havuz yaptıracam diyen sınıf başkanı gibi vaat veriyon. Diğer memurlar ve vatandaşlar sana oy verirmi hiç. Siyaysetin s sini bilmiyon.

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