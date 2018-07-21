Muharrem İnce'den sert sözler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce, Twitter'dan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik Twitter'den sert eleştirilerde bulundu.
Hiç kimsenin sesinin çıkmadığını, itiraz yükselmediği söyleyen İnce, "1300 yıllık 2.Adam geleneği, ne olduğu belli olmayan bir sistem dayatılarak yıkıldı. Tarih boyunca çeşitli adlar altında devlet geleneğini sürdüren bir makam yok edildi." iddiasında bulundu.
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CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İncDEVAMI »
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