Muharrem İnce'den sert sözler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce, Twitter'dan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik Twitter'den sert eleştirilerde bulundu.

Hiç kimsenin sesinin çıkmadığını, itiraz yükselmediği söyleyen İnce, "1300 yıllık 2.Adam geleneği, ne olduğu belli olmayan bir sistem dayatılarak yıkıldı. Tarih boyunca çeşitli adlar altında devlet geleneğini sürdüren bir makam yok edildi." iddiasında bulundu.

