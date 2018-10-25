Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı için 'sandık' şartı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için isminiz geçiyor. Muharrem İnce ne yapmak istiyor?" sorusuna İnce, "İstanbul demek, Türkiye demektir. İstanbul'dan başlayan bir hikayeyle, Türkiye'nin hikayesi düzeltilebilir. Benim böyle bir talebim yok ama İstanbul'da partinin 259 bin üyesi var. Bu 259 bin üyenin önüne sandık konursa, onlar seçerse adayı o zaman varım. Onun haricinde yokum. Sandık koyulmak şartıyla evet. Onun haricinde ben zaten cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum." yanıtını verdi.

"259 bin kişi yanlış yapamaz. Onların önüne sandık konulmalıdır. Başka hangi arkadaşlarımız bu konuda yarışmak istiyorsa partililer bunu belirlemelidir." diyen İnce, böyle bir şeyin olması durumunda partinin hareketlenip ayağa kalkacağını, bunun başka partilere oy veren seçmeni de etkileyeceğini söyledi.

Böyle bir yapılanmayla seçimin kazanılacağını vurgulayan İnce, şunları kaydetti: "Önce partinin ayağa kalkmasıyla seçimin kazanılabileceğini düşünüyorum. Böyle bir yarış olursa varım. Bunun haricinde bir yarışta yokum. Yani 'Gel seni aday yapalım', ben yokum. Ben, parti tabanını esas alıyorum. Ayağa kalkmış bir CHP'nin Sinop'a da Mersin'e de Trabzon'a da İzmir'e de İstanbul'dan bu rüzgarın gideceğini düşünüyorum. Küskün seçmenin barışacağını, bu şekilde bir başarı hikayesinin yazılabileceğini, İstanbul seçiminin önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için bir prova olduğunu, buradan başlayarak Türkiye'yi ayağa kaldırabileceğimizi, ekonomiyi düzeltebileceğimizi, terörü sonlandırabileceğimiz, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebileciğimizi düşünüyorum. Aksi halde ben yokum ama partimin kazanması için uğraşacağım, o ayrı mesele."

  • Medya 25 Ekim 2018 08:54
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