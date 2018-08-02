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Muharrem İnce'den 'imza' açıklaması! Partimizin evlatları...

Muharrem İnce'den 'imza' açıklaması! Partimizin evlatları...

Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinden sonra ilk açıklamayı yaptı. İnce yaptığı açıklamada, "İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 18:35 - Güncelleme: 02-08-2018 18:35

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar teslim edildi. İmzaların teslim edilmesinden sonra Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden ilk açıklamayı yaptı.

İnce yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.

İMZA SAYISI 630

CHP PM üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada, "Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. Bizim imza sayımız 630" dedi.

Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

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MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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