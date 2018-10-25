Muharrem İnce'den 'Gel Bakalım Muharrem' itirafı

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Buket Aydın'la 40 programında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili itirafta bulundu. İnce, "Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu." dedi.

16 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve 2019 Mart yerel seçimlerinde de İBB adayı olmak istediğini belirten Muharrem İnce, CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'ın sorularını cevapladı. Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

''Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu. Çift başlı görüntü yaramadı. İnsanlar bizi daha dirayetli bulabilirdi. Gel bakalım Muharrem'de tuzu biberi oldu.''

"ÇİFT BAŞLI GÖRÜNTÜ VERMEMİZ İNANDIRICILIĞI DÜŞÜRDÜ" Hatalarımız var mı tabii ki var. Eksiklerimiz var mı tabii ki var. Hatalar düzeltilir eksikler giderilir. CHP'liler çok çalıştı. Benim karşımda olanlar bile var güçleriyle çalıştı. Asla onların hakkını yiyemem. Çift başlı görüntü vermemiz inandırıcılığımızı düşürdü. 35 bandını zorlayabilirdik.

  • Medya 25 Ekim 2018 08:48
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