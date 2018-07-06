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Muharrem İnce'den Erdoğan'a jet PKK yanıtı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a jet PKK yanıtı

Muharrem İnce, AK Parti İl Başkanları toplantısında CHP'yi, terör örgütü PKK ile işbirliği yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 14:28 - Güncelleme: 06-07-2018 14:28

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin Twitter'dan bir mesaj yayımladı.  İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."

'CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZI HESAP SORMAYA DAVET EDİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti İl Başkanları toplantısında şunları söylemişti: "Öyle ki CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üstüne taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirildi. Gerçi bunlar 1991’deki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. Bölücü örgütün güdümündeki siyasiler ilk defa Meclis’e ayak bastılar. Bugün de Meclis’te milletvekili olarak yerlerini alacaklar.

Milletini seven her CHP’li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz. Şayet CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa, bölücü örgütle ana muhalefet arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp, esas haline dönüşecektir. Bir şeyin aslı varken kopyasına gerek yoktur. Böyle bir durumda CHP’nin varlığının da anlamı kalmayacaktır."

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