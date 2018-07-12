Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim dönemi ile ilgili soruları yanıtladı. İnce seçim döneminde yaptığı hatalardan biri olarak 'apolet tartışması'nı gösterdi ve "Apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım. Erdoğan 32 miting yaptı, ben 107 yaptım, yetmez! Keşke geceleri de yapsaydım" ifadelerini kullandı. Demirtaş'a Cezaevi'nde yaptığı ziyareti doğru bulduğunu da ifade eden İnce, "Bugün olsa yine yaparım" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında geride kalan seçim dönemini değerlendirdi. İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;



''Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetleri de harika şeyler yarattılar. Gençler sosyal medyada harika şeyler yarattılar.

KAÇ KİŞİ BAĞIŞ YAPTI?

Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım. Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı.''

APOLET TARTIŞMASINI FAZLA UZATTIM



Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var.

Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır dedik. Ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Genel Merkez'de izlemem doğru olmaz. İkinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz; bir otel ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. Bu paralar bu işler için toplandı.

Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orada bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILAN VİDEO



Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'de görev yapan arkadaşımızdı, ona 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı' diye sordum. Ben seçim meydanlarında 'yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, 'rahatsız eden bir şey var mı' dediğimde 'yok' dedi. YSK'nın, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım.

SEÇİM GECESİ NEDEN KONUŞMADI?



Ben bu millete asla yalan söylemeyeceğim konusunda söz verdim. Yaşar Tüzün, 'Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan' dedi. Engin Altay'da, 'Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım' dedi. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı. Yaşar Tüzün arkadaşım 'yapalım' dedi. Altay, 'bekleyelim' dedi; ben Altay'ı dinledim.

'ADAM KAZANDI' TARTIŞMASI



Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim. Bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur.

'KAMUOYUNUN ÖNÜNE NEDEN ÇIKMADI



54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle bir şey olabilir mi? Ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır.

'ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİM'



Erdoğan'ı 25 Haziran'da aradım, kutladım. Bizim mahalleden bana niye kutladın diyenler oldu. Bu insanlar; 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım. O insanlardan bir daha ki seçimde oy isteyeceğiz.

Muharrem İnce, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, Selahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM"

Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi'nde yaptığı ziyareti doğru bulduğunu ifade eden İnce, 'bugün olsa yine yaparım' dedi.

Muharrem İnce konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kaybetsem de kazansam da, yaptığım ziyaretin arkasındayım. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün olsa yine yaparım. Ben ilke anlamında bakarım siyasete. İlkeler ne gerektiriyorsa onu yaparım."