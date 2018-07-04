  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Muharrem İnce YSK'nın sonuçlarına ne dedi?

Muharrem İnce YSK'nın sonuçlarına ne dedi?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 20:40 - Güncelleme: 04-07-2018 20:40

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi

MUHARREM İNCE, ERZURUM'U ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.

"BU SEÇİM BİTMİŞTİR, YENİSİ VAR YAKINDA"

Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta AA muhabirinin YSK'nin kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatıp değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız." İnce daha sonra kentten ayrılmak üzere Erzurum Havalimanı'na geçti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Muharrem İnce YSK'nın sonuçlarına ne dedi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro