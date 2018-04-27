Muharrem İnce o sözleri söylemedi mi?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Abdullah Gül'n olası adaylığıyla ilgili açıklamaları olay oldu. Salı günü kendisini arayan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya telefonda söylediği iddia edilen sözler CHP'yi karıştırdı.

ERDOĞAN BENİM GİBİ NET ADAM: Alçı o sözleri çarşamba günü köşesine taşıdı. Buna göre Gül'ün adaylık ihtimalini soran Alçı'ya, İnce “İkisinin arasında kalsam, ‘Gül mü, Erdoğan mı?’ diye sorsalar ‘Erdoğan’ derim, Erdoğan’a oy veririm. Erdoğan benim gibi net adam, Gül öyle değil” diye yanıt vermiş.

GÜL KALIRSA GÜL'Ü DESTEKLERİM: Bir sonraki gün ise Ahmet Hakan'a konuşan İnce, “Herkes kendi adayıyla gitsin, ikinci tura Erdoğan’ın karşısında kim kalırsa onu desteklerim, Gül kalırsa Gül’ü desteklerim” dedi.

GÜL TERCİHİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN SÖYLEDİ: İşte bu gelişmeler sonrası konuya ilişkin yazı kaleme alan Nagehan Alçı, Erdoğan'ı tercih edeceğini söylediği açıklama için "Bu söz elbette İnce’nin sandıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy atacağını değil, Gül seçeneğini ne kadar yanlış bulduğunu vurgulamak için söylediği bir sözdü. Bu da aşikârdı." ifadelerine yer verdi.

CHP'den gelen sert uyarı nedeniyle ikinci açıklamayla İnce'nin kendisini revize ettiğini düşünen Alçı, yazısını böyle tamamlıyor:

BİRİ 'KRAL ÇIPLAK' DEDİ GERİSİ GELDİ: "Ancak bu saatten sonra ne derse desin Pandora’nın kutusu açıldı bir kere. Zira herkesin konuştuğu ama kimsenin ismiyle öne çıkmadığı bir konuda Muharrem Bey ilk taşı atarak öncü oldu. Ardından Özgür Özel başladı, Veli Ağbaba konuştu vs... Sonuçta CHP’nin içinde ve tabanında Gül isminin geçmesiyle ilgili ciddi bir rahatsızlık vardı, ama kimse çıkıp bunu söylemeye cesaret edemiyordu. Biri “Kral çıplak” dedi, gerisi geldi.

Hikâye budur. Bugüne kadar bana söylenmemiş hiçbir şey yazmadım, yazmam. “Yazma” denilen hiçbir şeyi de yazmadım. Beni tanıyanlar bu konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Açıkçası İnce’nin bunu yazılmamak koşuluyla söylediğini bilsem yine yazmazdım. Bence cesur ve avangart bir çıkıştı ama anladığım kadarıyla parti genel merkezinin sert tepkisi nedeniyle bu çıkışı geri çekmek zorunda kaldı."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı