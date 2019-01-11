Muharrem İnce meğer Buket Aydın'ı çok zorlamış! Aylar sonra itiraf etti

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan sunucu Buket Aydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CNN Türk'te yaptığı röportaj ile ilgili aylar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Muharrem İnce meğer Buket Aydın'ı çok zorlamış! Aylar sonra itiraf etti

Kanal D Haber sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk ekranlarında '40' programını sunan Buket Aydın, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Aydın'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili itirafı ise olay oldu.

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Muharrem İnce meğer Buket Aydın'ı çok zorlamış! Aylar sonra itiraf etti

Ünlü sunucu, "Programda ünlülerle çok yakın oturuyorsun. Bazen kızdıracak sorular soruyorsun. Bir şey olmuyor mu?" sorusu üzere şunları şunları dile getirdi; "Korkuyorum ben bazen. Birisi bir gün bir tepki verecek diye gerçekten korkuyorum...

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Muharrem İnce meğer Buket Aydın'ı çok zorlamış! Aylar sonra itiraf etti

Mesela ben Erkan Petekkaya'ya 'Alkolik misiniz?' dedim. Canan Karatay'a 'Obez miydiniz?' dedim ve daha neler var. Bir gün kafama bardak gelecek bekliyorum."

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Muharrem İnce meğer Buket Aydın'ı çok zorlamış! Aylar sonra itiraf etti

"Seni en çok zorlayan kim oldu?" sorusunun üzerine bir itirafta bulunan Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için en zor yayınlar biri Canan Karatay'dı. Beni biraz zorlamıştı. Acun Ilıcalı bizim ilk yayınlarımızdan bir tanesiydi orada birlikte acemiliğimizi attık.

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