Muharrem İnce meğer Buket Aydın'ı çok zorlamış! Aylar sonra itiraf etti

Kanal D Haber sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk ekranlarında '40' programını sunan Buket Aydın, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Aydın'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili itirafı ise olay oldu.
Ünlü sunucu, "Programda ünlülerle çok yakın oturuyorsun. Bazen kızdıracak sorular soruyorsun. Bir şey olmuyor mu?" sorusu üzere şunları şunları dile getirdi; "Korkuyorum ben bazen. Birisi bir gün bir tepki verecek diye gerçekten korkuyorum...
"Seni en çok zorlayan kim oldu?" sorusunun üzerine bir itirafta bulunan Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için en zor yayınlar biri Canan Karatay'dı. Beni biraz zorlamıştı. Acun Ilıcalı bizim ilk yayınlarımızdan bir tanesiydi orada birlikte acemiliğimizi attık.
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