  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Muharrem İnce: Kurultay sonuçlarına sevinen iki kişi var

Muharrem İnce: Kurultay sonuçlarına sevinen iki kişi var

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay sonuçlarını değerlendirdi. İnce "Kurultay sonuçlarına sevinen iki kişi var, Erdoğan ve Akşener" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-02-2018 12:14 - Güncelleme: 05-02-2018 12:14

Kılıçdaroğlu'nun 790 oyla yeniden genel başkan seçildiği kurultayla ilgili olarak İnce, "Son sözü delege söyledi, diyorlar halbuki son sözü millet söyleyecek. Dünkü sonuçların iki sevineni var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener" dedi. Muharrem İnce, kullanın 1253 oyun 447'sini almıştı. İnce, mükerrer oy krizinin yaşandığı kurultayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "Haklı mücadelemiz sürecek" demişti. 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, Muharrem İnce'nin açıklamalarına da yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ERDOĞAN VE AKŞENER": İnce ile biraz önce (pazar öğlen) konuştum. Kısık bir sesle açtı telefonu. Keyifliydi ama ses tellerinden şikâyetçiydi. Belli ki dünkü konuşmadaki yüksek volüm hasar bırakmış. Ancak sonuç moralini yükseltmiş gibiydi. İlk olarak şunu dile getirdi: “Son sözü delege söyledi, diyorlar halbuki son sözü millet söyleyecek. Dünkü sonuçların iki sevineni var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener.”

İnce, mükerrer oy meselesinde de Divan’ı suçladı: “49 oy mu diyorlar, bu 49’un listesinin yayınlanması ve yeniden sayılması gerekirdi. Bir algı oyunu yaptılar. Genel başkan tüzüğü çiğnedi.”

ÜMİT KOCASAKAL'A TEPKİ: Yarışı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsa da ben Muharrem İnce’nin bu mücadelede kararlı olduğunu gördüm. Devam edecek. Bir de diğer adaylarla kıyaslanmaktan rahatsız: “Ben 1920’lerin Türkiye’sine dönmek istemiyorum. Ümit Kocasakal ile hiç benzerliğim yok. Beni onlarla karıştırmayın! Bu saatten sonra köy enstitüleri mi kurulur? Köyde çocuk yok ki! Çocuklar gecekondularda!”

CHP PM üyeleri Parti Meclisi'ne giren isimlerin tam listesi

Kılıçdaroğlu kurmaylarını fırçaladı: Bu işin hesabını vereceksiniz bana

CHP kurultayında ikinci gün PM ve YDK üyeleri belli oldu

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Muharrem İnce: Kurultay sonuçlarına sevinen iki kişi var haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 14:32 Muharrem Bey! Esip gürlüyorsun ama bilesin ki sesinin çok yüksekten çıkması senin reytingini yükseltmez ve yükseltmedi de! Siyasette agresifler başlangıçta taraf bulsa da zaman içinde yokuş aşağı inmeye başlıyorlar...Örnek mi? İktidar ve muhalefete bak göreceksin...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat