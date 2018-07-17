Muharrem İnce kapıya dayandı! İlk gün yarıyı aştılar

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Seçimden önce "Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam bir daha" diyen Muharrem İnce, seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na "Sen onursal başkan ol ben de genel başkan olayım" teklifi yapmıştı. İnce teklifi reddedilince "parti örgütü gereğini yapar" diye tehdit etmişti. Örgüt dün harekete geçti ve noter kanalıyla olağanüstü kurultay istemiyle imza toplamaya başladı.

İLK GÜN 353 İMZA VERİLDİ... Muharrem İnce taraftarlarının dün başlattığı "Değişim ve Umut Kurultayı" çağrısı için noter kanalıyla imza veren CHP delegelerinin sayısı olağanüstü kurultay için gerekli olan imza sayısının yarısını geçti. Dün gün boyu 353 CHP delegesi olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza verdi.

YARISI TAMAM... CHP parti tüzüğünün 48’inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

DEĞİŞİM OLACAK GİBİ... CHP PM üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi” dedi.

KURTARICI ARAMIYORUZ... CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da "Değişim ve Umut Kurultayı çağrımıza ilk günde yanıt veren 353 delegemize yürekten teşekkürler. Bu güçlü başlangıcın daha da artarak süreceği görüldü. Birkez daha söylüyoruz. Kurtarıcı aramıyoruz. Yıllardır gözardı edilen yapısal sorunlarımızı birlikte artık çözmek istiyoruz" paylaşımı yaptı.

Değişim ve Umut Kurultayı çağrımıza ilk günde yanıt veren 353 delegemize yürekten teşekkürler. Bu güçlü başlangıcın daha da artarak süreceği görüldü. Birkez daha söylüyoruz. Kurtarıcı aramıyoruz. Yıllardır gözardı edilen yapısal sorunlarımızı birlikte artık çözmek istiyoruz.