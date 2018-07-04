Muharrem İnce harekete geçti! CHP'de imzalar toplanmaya başladı

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başladı. Muharrem İnce'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlıktan çekilmesini benim genel başkan olmamı önerdim. Teklifim kabul edilmezse teşkilatlar gereğini yapar" çıkışına Kılıçdaroğlu, "Kurultay falan yok" resti çekmişti. İşte bu restleşmenin hemen ardından CHP Büyük Kurultay delegelerinin bir bölümünün olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığı öğrenildi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekil" demek için harekete geçti. Belediye Başkanları, teşkilat başkanları ve delegelere telefon edip destek istiyor...

İMZAYI VERİP 'ADAYIMIZ İNCE' DEDİLER... Edinilen bilgilere göre CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız'ın Olağanustu kurultay için ilk imzalari vererek, Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi önerdi.

YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE KURULTAY YAPILSIN... Batman kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü kurultay 'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz' ifadesinde bulundular.

AZİZ KOCAOĞLU DA HAREKETE GEÇTİ... Kulislerde yer alan iddialara göre, İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını arayarak, genel başkanlık için değişim mesajı verdiği ve yakında kamuoyuna duyuracağı bildiri için destek istedi. Kocaoğlu'nun telefonda şöyle dediği öne sürülüyor:

DESTEĞİNİZİ İSTEMEK İÇİN ARADIM... "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğiniz istemek amacıyla aramadım. Bilginiz olmasını istedim..."

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN KAÇ İMZA GEREKLİ... Seçimli olağanüstü kurultay için delege sayısının salt çoğunluğu gerekirken, yüzde 10 imza ile de kurultay toplanıyor. Ancak yüzde 10 imza ile toplanan kurultayda seçim yapılamıyor. Buna göre seçimli olağanüstü kurultay için 627 imzanın bulunması gerekiyor. CHP tüzüğüne göre kurultayı genel başkan toplayabilir veya Parti Meclisi’nde (PM) salt çoğunlukla kurultay kararı alabiliyor. Genel merkezde seçimin tamamlanmasından itibaren olağanüstü kurultaya kapılar kapalıyken, İnce tarafından ise oldukça mesafeli yorumlar geliyordu.

CHP'NİN İÇİ KAYNIYOR... İnce dün yaptığı açıklamayla ilk kez kurultayla ilgili ciddi bir mesaj vermiş oldu. İnce’nin mesajının ardından CHP kulisleri bir kez daha kurultay olasılığı ile hareketlendi. Gerek PM’den gerekse bazı delegelerden net şekilde istifa ve kurultay çağrıları yapılırken, diğer bir görüş de kurultaya mesafeli bakıyor.

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