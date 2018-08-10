Muharrem İnce 'den Erdoğan 'a dolar çağrısı! Damadınız başta olmak üzere...

Döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar ve dolardaki tarihi zirvenin ardından Muharrem İnce de sessiz kalmadı ve Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İnce'nin mesajları şu şekilde;

"1- Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.

2- Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin.

3- a. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

b. Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

c. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

d. "Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir" açıklaması yapın.

4- Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz."