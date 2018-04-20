Muharrem İnce: 'CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine inanıyorum'

CHP’de kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda görüşmeler sürerken, Genel Başkan adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor. İki isim saat 15.00’de parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme teklifinin Muharrem İnce'den geldiği kaydedildi.

Görüşmede genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler çerçevesinde bir ufuk turu yapılacağı öğrenildi. Muharrem İnce görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK UZLAŞMAYA İHTİYACI VAR Seçim bir erken seçim değildir bir panik seçimi kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin büyük uzlaşmaya ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır buna. Her gün bağıran herkesle kavga eden korku düzeni kuran demokrasiyi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız.

UZLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR Referandumda yarattığımızı büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Asıl metal yorgunluğu sayın cumhurbaşkanında var. Sayın genel başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Dertleştik ve gidiyorum. Ben daha önce de söylediğimi gibi CHP genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim. O kendi takdiridir.

PARTİMİZİ ZORA SOKACAK HİÇ BİRŞEY YAPMAM Salı günü PM toplantısı var. Orada görüşülecektir. Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi. Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam.