Muharrem İnce Buket Aydın'ın 40 programına konuk oluyor

Muharrem İnce, Buket Aydın'a İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olma şartlarından, kendisini kimin finanse ettiğine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'yi duygulandıran anlar neler? Neden hep partisine muhalefette? Koltuk sevdası memleket sevdasının üstüne mi geçiyor? Muhalefet evlere mi şenlik?

Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında ne geçti? Gazeteci Yılmaz Özdil'le hangi çatı altında buluşurum? dedi

Buket Aydın'ın sunduğu '40' 24 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de CNN TÜRK'te!