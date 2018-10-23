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Muharrem İnce bombayı patlattı: İstanbul için varım!

Muharrem İnce bombayı patlattı: İstanbul için varım!

CHP’li Muharrem İnce, partisinin İstanbul belediye başkanı adaylığı için şartlı olarak “Varım” dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 07:43 - Güncelleme: 23-10-2018 07:43

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Muharrem İnce’nin kendisini telefonla arayarak “İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım” dediğini aktardı. İnce, telefonda aday olmak için tek bir şartının bulunduğunu da belirterek “İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi var… Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın… Buradan çıkarsam adaylığa varım” da demiş.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısı...

Muharrem İnce aradı.

Dedi ki:

“İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım”. Fakat bir şartı var Muharrem İnce’nin.

Dedi ki:

“İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım”.

Ardından da neden böyle bir talepte bulunduğunu gerekçelendirdi.

Söylediği şu: “Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul’u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız”. 

NOT: Dünkü yazımda Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için düşündüğü ismin Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka olduğunu yazmıştım. Tamer Saka aradı ve şöyle dedi: “Tamamen benim dışımda. Benim bu konuyla uzaktan yakından ilgim yok”.

NEDEN İLK 500’DE ÜNİVERSİTEMİZ YOK?
Yok çünkü... İlk 500’de olan İstanbul Üniversitesi’ni ikiye böldük.
Yok çünkü... Niceliksel artışı niteliksel artışa tercih ettik.

Yok çünkü... Bilimde “ilerleme” ile “özgürlük” arasındaki ilişkiyi çözemedik.

Yok çünkü... Kreşe müdür olamayacak kişilere akademide koltuk verdik.

Yok çünkü... Cehaleti öven rektörlerimiz var.

Yok çünkü... Eğitim sistemimizi resmen yapboza çevirdik.

Yok çünkü... Yıl olmuş 2018... Hâlâ “Andımız” tartışması yapıyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • kirpi 23 Ekim 2018 09:14 CHP ye yüzbin oy dan bir değil saçımın telini vermem

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