Muharrem İnce bombayı patlattı! CHP kurultaya gidiyor...

CHP'de sular bir anda ısındı. Önce İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını bildirdi. Bunun ardından Muharrem İnce Twitter hesabından patladı: "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor." Muhalefet olağanüstü kurultay için gerekli imzayı topladığını açıklamıştı.

İBRETLE VE ÜZÜLEREK İZLİYORUM... Muharrem İnce, son dakika açıklamasında, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

59 İL BAYKANI "KURULTAYA GEREK YOK" DEDİ... CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını bildirdi. CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise il başkanlarının bu kararına tepki göstererek, "İl başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir" dedi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, kurultay tartışmalarına ilişkin 59 CHP İl Başkanı adına yaptığı ortak basın açıklamasında, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir" dedi.

İL BAŞKANLARI DELEGELERİN ÜZERİNDE DEĞİL... İmzacıların liderlerinden CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise il başkanlarının bu kararına tepki göstererek, "İl başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir" karşılığı verdi.

PANİKLE YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMA... CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ise, "Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür. Açıklamaya katılan İl Başkanlarımızın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir" paylaşımı yaptı.