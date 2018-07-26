  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Muharrem İnce bombayı patlattı! CHP kurultaya gidiyor...

Muharrem İnce bombayı patlattı! CHP kurultaya gidiyor...

CHP'de olağanüstü kurultay savaşında Muharrem İnce son dakika bombasını patlattı! "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor" diyen İnce'nin imzalar tamamlandığı için bu çıkışı yaptığı belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 14:23 - Güncelleme: 26-07-2018 14:26

CHP'de sular bir anda ısındı. Önce İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını bildirdi. Bunun ardından Muharrem İnce Twitter hesabından patladı: "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor." Muhalefet olağanüstü kurultay için gerekli imzayı topladığını açıklamıştı. 

İBRETLE VE ÜZÜLEREK İZLİYORUM... Muharrem İnce, son dakika açıklamasında, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

59 İL BAYKANI "KURULTAYA GEREK YOK" DEDİ... CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını bildirdi. CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise il başkanlarının bu kararına tepki göstererek, "İl başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir" dedi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, kurultay tartışmalarına ilişkin 59 CHP İl Başkanı adına yaptığı ortak basın açıklamasında, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir" dedi.

İL BAŞKANLARI DELEGELERİN ÜZERİNDE DEĞİL... İmzacıların liderlerinden CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise il başkanlarının bu kararına tepki göstererek, "İl başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir" karşılığı verdi. 

PANİKLE YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMA... CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ise, "Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür. Açıklamaya katılan İl Başkanlarımızın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir" paylaşımı yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Muharrem İnce bombayı patlattı! CHP kurultaya gidiyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro