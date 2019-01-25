Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni destekleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Muharrem İncearasındaki 'beka ve zeka' tartışması devam ediyor. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Muharrem İnce için 'Vay densiz vay' ifadesini kullanmıştı. Daha önce Twitter hesabından Bahçeli'ye yanıt veren İnce, şimdi de memleketi Yalova'da konuşarak "Sayın Bahçeli, hakaret etmişse iyi bir şey olacak demektir. Çünkü Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir. Geçmişte Sayın Erdoğan’a çok hakaret etmişti, şimdi onu destekliyor. Dolayısıyla yakında beni desteklemeye başlayacaktır. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" dedi.

"30 İLDE BEKA SORUNU VAR DA DİĞER İLLER DE YOK MU?":İnce, cuma namazı öncesi yaptığı açıklamalarında, "Bakın belediyecilik hizmetleri, çöp toplamak, imar planı yapmak, park yapmak, yoksullara yardım etmek Türkiye’nin bir beka sorunu olamaz. Bunlar sıradan belediyecilik hizmeti. Şimdi 30 ilde ittifak kurdular. Diğer illerde kurmadılar. Türkiye’de 30 ilde beka sorunu var da diğer illerde yok mu? Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık var" diye konuştu.