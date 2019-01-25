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Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni destekleyecek

Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni destekleyecek

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine şimdi de memleketi Yalova’dan yanıt verdi. İnce, "Sayın Bahçeli, hakaret etmişse yakında beni desteklemeye başlayacaktır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 15:10 - Güncelleme: 25-01-2019 15:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Muharrem İnce arasındaki 'beka ve zeka' tartışması devam ediyor. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Muharrem İnce için 'Vay densiz vay' ifadesini kullanmıştı. Daha önce Twitter hesabından Bahçeli'ye yanıt veren İnce, şimdi de memleketi Yalova'da konuşarak "Sayın Bahçeli, hakaret etmişse iyi bir şey olacak demektir. Çünkü Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir. Geçmişte Sayın Erdoğan’a çok hakaret etmişti, şimdi onu destekliyor. Dolayısıyla yakında beni desteklemeye başlayacaktır. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" dedi.

"30 İLDE BEKA SORUNU VAR DA DİĞER İLLER DE YOK MU?": İnce, cuma namazı öncesi yaptığı açıklamalarında, "Bakın belediyecilik hizmetleri, çöp toplamak, imar planı yapmak, park yapmak, yoksullara yardım etmek Türkiye’nin bir beka sorunu olamaz. Bunlar sıradan belediyecilik hizmeti. Şimdi 30 ilde ittifak kurdular. Diğer illerde kurmadılar. Türkiye’de 30 ilde beka sorunu var da diğer illerde yok mu? Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık var" diye konuştu.

Muharrem İnce’den Devlet Bahçeli’ye sert cevap

'YARIN BENİ DESTEKLEYECEĞİNDEN EMİNİM': Muharrem İnce açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yine Sayın Bahçeli şey demişti, ‘herkes yoluna’ demişti. Herkes yoluna dediği zaman beka sorunu yok muydu? Tekrar ediyorum, beka sorunu değil zeka sorunudur ama unutmayın Trump Türkiye’yi tehdit ettiğinde, tweet attığında Erdoğan’ın üzgünüm demesi Türkiye için beka sorunudur. Ona cevap verememesi Türkiye için bir varlık sorunudur. Gençlerin Türkiye’yi terk etmesi bir beka sorunudur. Ayrıca Katar Şeyhi'nden hediye uçak alıp, tank fabrikasını, palet fabrikasını Katarlılara devretmek Türkiye için bir beka sorunudur. Bunların böyle bilinmesini isterim ve şundan da eminim ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan’a ne hakaretler etti. Erdoğan, O'na ne hakaretler etti. Şimdi Bahçeli, Erdoğan’ı destekliyor. Sonra Devlet Bahçeli babam yaşında. Ben kendimden büyüklere hakarete hakaretle karşılık vermem. Karşılık vermemem onun haklı olduğunu göstermez ama Erdoğan’a ettiği hakaretleri unutup bugün destekliyorsa ona ettiği hakaretleri de unutup yarın beni destekleyeceğinden eminim."

TARTIŞMA NASIL ÇIKMIŞTI?: İnce, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur" demişti. Devlet Bahçeli de "İnce ince nifak taşları döşeyen, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat Cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir" şeklinde yanıt verimişti.

Bahçeli'den 'beka sorunu değil zeka sorunu' diyen İnce'ye sert yanıt

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2019 15:49 Cumhurbaşkanı değilsin, Belediye başkanı değilsin, Milletvekili değilsin, partide görevin yok.Bak sizleri ne hale getirdi Kılıçdaroğlu ama siz hala gözünüzü açamıyorsunuz

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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