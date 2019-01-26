Muharrem Erkek'ten CNN'türk'te flaş açıklamalar

31 Mart 2019 yerel seçime yönelik Ankara'da yapılan son anket sonucunu açıklayan Erkek, "Ankara'da Mansur bey, Özhaseki'ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız" ifadesini kullandı. Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifası hakkında da konuşan Erkek, "Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri" dedi.

Yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem Erkek, seçimde ekonominin etkili olacağını belirterek " Bizim iki hedefimiz var. Bugün Türkiye'de demokrasinin temel kuralı nedir? Vergiyi veren yurttaşlar, her kuruşun hesabını takip edebilmeli. Biz hep belediye başkanlarımıza şunu söylüyor. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, bütün hemşerilerinizi kucaklayacaksınız" ifadesini kullandı.

Yerel seçimin bir genel seçim havasında geçmemesi gerektiğini belirten Erkek, "Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava yaratıyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi... Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP'li belediye. CHP'nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler." dedi.

"CHP'NİN İZMİR ADAYI YARIN AÇIKLANACAK"CHP'nin İzmir adayı hakkında da açıklamada bulunan Erkek, "Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.CHP'Lİ SARIGÜL'ÜN İSTİFASI: Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa etmesi hakkında da konuşan Erkek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adayları var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır.

  • Güncel 26 Ocak 2019 14:19
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