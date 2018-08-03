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Muhaliflerden CHP'nin açıklamasına jet yanıt: Bu ipe un sermektir!

Muhaliflerden CHP'nin açıklamasına jet yanıt: Bu ipe un sermektir!

CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığını duyurdu. CHP PM Üyesi Gaye Usluer, kurultay açıklamasının ardından konuşarak 'ipe un seriliyor' yorumunda bulundu. Usluer, 'Genel merkezimiz karşı imza toplamış. 630 imzayı teslim ettik ama 830 olsaydı da değişmeyecekti.' dedi. İmzalarla ilgili resmi açıklama ise Pazartesi günü yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 13:58 - Güncelleme: 03-08-2018 13:58

CHP'de dün olağnüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e iletilmişti. 630 imzanın içinde bazı imzaların fotokopi olduğu, 622 imzanın verildiği söylenmişti.

NTV'nin iddiasına göre; CHP'de ilk inceleme tamamlandı. İlk inceleme sonrasında 614 noter onaylı imzanın, 4'ü mükerrer olduğu tespit edildi. Yani aynı kişiler farklı noterlerden imza verdiği için bu 4 imza düşüldü. 610'a indi. 610 delegenin içinden ise 5 ismin artık delege olmadığı tespit edildi. Rakam 605'e düşmüş oldu.

JET YANIT GELDİ: GENEL MERKEZ İPE UN SERİYOR: CHP PM Üyesi Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin kurultay açıklamasının ardından konuşarak 'ipe un seriliyor' yorumunda bulundu. Usluer, 'Genel merkezimiz karşı imza toplamış. 630 imzayı teslim ettik ama 830 olsaydı da değişmeyecekti.' dedi. İşte Usluer'in açıklamaları:

Ben bildiğim kısmıyla yorum yapabilirim. Bugün Genel merkezin açıklaması ve detayları bilemiyoruz. Genel Merkezin tebligatta bulunması gerekecek. Biz saat 4'te belgeleri götürdük, genel başkan yardımcılarıyla sohbet ettik. Orada sorduk "Genel Merkeze gelen imza var mı? İmzasını çeken var mıdır" dedim. Bize rakam veremeyeceklerini söylediler. Daha sonra belgeler yazı işlerine gönderdik.

10 dakika sonra sayın genel başkan yardımcımız yeterli belgenin olmadığı yönünde açıklama yaptı. Ben burada samimiyetsizlik görüyorum. Ellerindeki belge, rakamları bize niye açıklamadılar? Gerçekten bilgileri yoksa, bizim arkamızdan yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylemek istiyorum.

Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 622'sini ayrıca noter huzurunda kayıt altına alınarak teslim ettik.

630 imzayı notere ayrıca kayıt altına aldırarak liste halinde genel merkeze sunduk. Sorun şurada, genel merkezimiz sonrada noter tasdikli izin veren kişilerden belli ki karşı yönde de bir imza toplamış. Biz bunun rakamını bilemeyiz. Şu anda elimizde bir belge olmadığı için, genel merkezden de yazılı belge sunumu olmadığı için ben diyorum ki ipe un serilecek. 630 imzayı teslim ettik ama 830 olsaydı da değişmeyecekti.

CHP açıkladı: Yeterli imza toplanamadı kurultay yok...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 15:04 Birileri konuyla alakasi olmayan yorum yapmayi adet haline getirmis. Tam chp zihniyeti, kendi curumuslugunu kapatmak icin baskasina saldir. Devam edin siz dostum, artik insan icine cikacak yuzleri yok ama masallah suratlar kosele, reis dusmanligi olmasa iki saatte birbirinizi bitirirsiniz

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