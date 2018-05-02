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Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!

Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!

Son Dakika! CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 00:07 - Güncelleme: 02-05-2018 00:07

CNN Türk'ün geçtiği son dakika haberine göre İttifakın ismine liderlerin karar vereceği ve perşembe günü ittifakın ilan edileceği öğrenildi.

Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 pati de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

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  • EMEKLİ MUHTAR 02 Mayıs 2018 00:23 VATANINI SEVEN HERKES, DİL, IRK, RENK, CİNSİYET, SİYASİ DÜŞÜNCE, FELSEFİ İNANÇ VE PARTİ AYIRIMI GÖZETİLMEKSİZİN ZULMÜ BİTİRMELİDİR!.......

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