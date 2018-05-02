Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!

CNN Türk'ün geçtiği son dakika haberine göre İttifakın ismine liderlerin karar vereceği ve perşembe günü ittifakın ilan edileceği öğrenildi.

Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 pati de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.

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