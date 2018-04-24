Muhalefetin hamlesinden sonra AK Parti de toplandı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Muhalefet partileri arasında ittifak görüşmeleri gerçekleştirilirken AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

SEÇİMLER ELE ALINACAK: Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.

SEÇİM MANİFESTOSU DEĞERLENDİRİLECEK

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

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