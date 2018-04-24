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Muhalefetin hamlesinden sonra AK Parti de toplandı

Muhalefetin hamlesinden sonra AK Parti de toplandı

Muhalefetin ittifak görüşmelerinin ardından AK Parti de harekete geçti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 15:43 - Güncelleme: 24-04-2018 15:43

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Muhalefet partileri arasında ittifak görüşmeleri gerçekleştirilirken AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

SEÇİMLER ELE ALINACAK: Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.

SEÇİM MANİFESTOSU DEĞERLENDİRİLECEK

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 16:26 OYUMUZ,Külliyeyi kayıtsız-şartsız şehit çocukları ve yetim çocuklar için ÖĞRENCİ YURDU yapacak olan adayadır.

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