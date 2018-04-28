Muhalefete yüklendi: Birbirlerine girdiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında, hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamayan muhalefete yüklenen Erdoğan, 'Birbirlerine girdiler' değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın 5.Kongresinde siz değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Günümüzü kutluyorum. Şimdi sizler burada toplandınız. Sizlerin böyle toplandığını görünce selamlamadan geçemedim. Bu seçimler bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor.

6 MAYIS'TA MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ

6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah.

24 HAZİRAN SANDIKTA DEMOKRATİK TOKADIN VURULDUĞU GÜN OLACAK

Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüyüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin yapıldığı salonda ise şunları söyledi:

"YENİ DÖNEMDE İLK İŞİMİZ..."

1915 Çanakkale Köprüsü'nin inşasına da başladık. Gelibolu ayaklarının temeli atıldı. İnşallah 4 yılda bitireceğiz. Şimdi hazırlıklarını sürdürdüğümüz benim çılgın proje dediğim Kanal İstanbul Projesi var. Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Bu projeyle dünyaya mesajımızı vereceğiz. Bu bir dünya projesi. Bir Süveyş, Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul olacak. Bu projeyle dünyaya mesajımızı vereceğiz. İnşallah yeni dönemde inşasına başlayacağız.

"CHP DEMEK TEZEK DEMEKTİR"

CHP yönetimi zamanında İstanbul'da gazeteler maske dağıtıyordu. CHP demek çöplük demektir, susuzluk demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü CHP demek tezek demektir.

Benim Erzincan Refahiye'deki bacım tuşa basıyor sıcak su geliyor. Benim 81 ilde bütün halkım batı ne yapıyorsa onu yapıyor. Ve onları da geçeceğiz. Şehrin yeşil alanlarını çoğalttık, neden modern bir şehir. İstanbul'da bugün üniversiteli sayısı 890 bini aştı. İstanbul'a yaptığımız hizmetler yetmiyor. Bunun kısa bir özetini yaptık. Kampanya süresinde animasyonlarla bunu daha net anlatacağız. 54 günde girilmedik sokak kalmayacak. Yaptıklarımızı her fırsatta, her yerde vatandaşımıza anlatmanızı rica ediyorum. Muhalefetin yaptığı bir şey yok. Bu yüzden neyi yaptığını söyleyecek, böyle bir şey yok.

"İSTANBUL BÜYÜDÜKÇE TÜRKİYE BÜYÜR"

Hanım kardeşlerimden yaptıklarımızı her yerde milletimize anlatmalarını rica ediyorum. 24 Haziran çok farklı bir seçim. Bugüne kadar yaptıklarımızı hesabını halkımıza verip, yapacaklarımızı da onlara anlatacağız. Karnemiz gayet dolu. İstanbul'u çok daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür.

24 Haziran'da rekor bir oyla gelmeye, sandıklarda Soros'ları gömmeye var mıyız? İçerideki Soros'ları da dışarıdaki Soros'ları da başarısız kılmaya var mıyız? Ne tezgahlar dönüyor... Biz, Allah'ın izniyle inandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bizi bölemeyeceksiniz.

"DİKTATÖRÜN TA KENDİSİ SENSİN"

2007'deki anayasa değişikliğini ülkemizi bugünlere getireceğini o zamanlar çok az kişi anlayabilmişti. Şimdi 24 Haziran'ı da anlayamadıklarını görüyorum. Ne garip dimi 15 tane milletvekilini sözde bir partiye veriyorsun. Bu onlara saygısızlıktır. Onlara oy verenlere saygısızlıktır. Bana diktatör diyorsun ya sensin diktatör. İnsanların iradelerine ipotek koyuyorsun. Gözleri yaşlı milletvekilleri vardı. Üzüldüm. Ne yapsınlar Genel Başkanları emretti. Sözde partinin Meclis'teki sıralarına gidip oturmadılar. Kendi sıralarında oturdular. Böyle siyaset olur mu? Diyorum ki, asıl belirleyici sen değilsini milletimdir. 24 Haziran'da bunu sana göstereceğiz.