Muhalefet ittifak sözleşmesi imzalıyor! İttifakın adı ne?..

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine giderken, muhalefet kanadından yeni bir hamle geldi. Son dakika bilgisine göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı. 4 parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak... İttifak metnine imzayı genel başkanlar atacak...

Muhalefet kanadının ittifak isminin ne olacağı merak konusu oldu. AK parti ile MHP'nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın karşısına muhalefetin 'demokrasi ittifakı' ya da 'millet ittifakı' ismiyle çıkması bekleniyor...

  • Güncel 02 Mayıs 2018 09:15
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