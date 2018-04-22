Muhafazakarlardan İYİ Parti'ye oy yok!

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, AK Parti seçmeninin İYİ Parti'ye oy vermeyeceğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da HDP'den büyük kopmalar yaşandığını da belirten Türk, bölgedeki muhafazakar seçmenin Saadet Partisi'ne yönelebileceğini ileri sürdü.

Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Ankara Analitik'in 14-24 Mart tarihleri arasında, 26 ilde ve bin 619 katılımcıyla cep telefonu uygulaması üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçlarını İnternethaber.com'a değerlendirdi. Erken seçim kararı öncesinde de 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerine göre oy verme davranışlarında ciddi hareketliliğin yaşandığını dile getiren Türk, bugünkü seçmenin yüzde 22.83'ünün 1 Kasım seçimlerine göre farklı siyasi tercihlerde yöneldiğini kaydetti. İşte o açıklamalar:

"İYİ PARTİYE AK PARTİ SEÇMENİNDEN OY YOK"

1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde; AK Partiye oy verenlerden yalnızca yüzde 0,6’ı İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtmektedir. İYİ Parti, Ak Parti seçmeni için bugünkü şartlarda tercih edeceği bir parti olarak gözükmemektedir. Bu durum aynı zamanda İYİ Parti'nin halen muhafazakar anlayışa sahip insanlara hitap edemediği anlamına da gelir. Fakat AK Parti'den ayrılacak oyların yönü bugünkü şartlarda kararsızlar ve MHP olarak gözükmektedir. Son seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini bildiren seçmenin yaklaşık %2,5’i MHP ye oy vereceğini belirtmektedir.

"İYİ PARTİ MUHAFAZAKAR SEÇMENE HALEN DOKUNAMADI"

İYİ parti’ye oy vereceklerini belirten seçmen 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde; AK Partiye oy vermişlerden yalnızca yüzde 0,6’ı İYİ Parti'ye oy vereceğini, CHP’li seçmenin yüzde 14,4’ü, MHPli seçmenin yüzde 33,2’i, HDP’li seçmenin yüzde 2,5’i ve SP’li seçmenin yüzde 25’i oy vereceğini belirtemketidir. İyi partili seçmen kendisini genel olarak milliyetçi, Atatürkçü olarak tarif etmektedir. İYİ Parti'nin SP ile kuracağı muhtemel bir ittifak muhafazakar seçmene dokunmasını sağlayacaktır. Ancak bugünkü şartlarda kurulacak ittifakın oy oranı %13,5 gözükmektedir. Yaratacağı sinerji merak konusu.

"KÜRT MUHAFAZAKAR SEÇMEN SAADETE OY VEREBİLİR"

Kürt seçmen büyük oranda HDP’ye oy verme eğilimini devam ettirmektedir. Ancak Kayyumla atanan belediye başkanlarının başarılı çalışmaları AK Parti'ye oy kazandırmaktadır. Ancak atanan belediye başkanlarının çok sayıda işçinin görevlerine son vermiş olması Kürt seçmende rahatsızlık yaratmıştır. Ayrıca Barzani ile yaşanan olumsuz gelişmeler, AK Parti'de artan milliyetçi söylemden dolayı Kürt muhafazakar seçmenin tercihlerinde değişiklikler olabileceği belirtilmektedir. Özellikle Kürt Muhafazakar seçmen Saadet Partisi'ni dillendirmeye başlamıştır. Fakat Saadet Partisi'nin bugünkü şartlarda baraj sorununun olması oy tercihlerinde yine muhafazakar Kürt seçmenin AK Parti'yi tercih etme olasılığı yüksektir."