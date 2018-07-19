Muhabirler hamile misiniz diye sordu Seren Serengil ise...

Evliliklerine mutlu mesut devam eden magazin basınının gözde çifti Seren Serengil ile Yaşar İpek önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Sahilde başbaşa romatik bir akşam yemeği yiyen çift daha sonra alışverişe çıktılar. Seren Serengil, Türkbükü'nde girdiği bir mağazadan kendisine terlik aldı.