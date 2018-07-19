Muhabirler hamile misiniz diye sordu Seren Serengil ise...

Seren Serengil ile eşi Yaşar İpek önceki akşam Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Romantik bir akşam yemeği için dışarı çıkan çift, yemeğin ardından alışveriş yaptı. Bir mağazadan kendisine ayakkabı alan Serengil, muhabirlerin hamilelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Muhabirler hamile misiniz diye sordu Seren Serengil ise...

Evliliklerine mutlu mesut devam eden magazin basınının gözde çifti Seren Serengil ile Yaşar İpek önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Sahilde başbaşa romatik bir akşam yemeği yiyen çift daha sonra alışverişe çıktılar. Seren Serengil, Türkbükü'nde girdiği bir mağazadan kendisine terlik aldı.

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Muhabirler hamile misiniz diye sordu Seren Serengil ise...

HAMİLELİK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI: Mağaza çıkışında muhabirlerin hamilikle ilgili sorularını çift yanıtsız bıraktı. Bildiğiniz üzere ikili, geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanmış, hemen ardından da 26 Mayıs'ta Fransa'nın Marsilya kentinde evlenmişlerdi. İşte Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek objektiflere böyle yansıdı...

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Muhabirler hamile misiniz diye sordu Seren Serengil ise...

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Muhabirler hamile misiniz diye sordu Seren Serengil ise...

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