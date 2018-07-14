Muğla'nın ciğerleri yanıyor! Ekipler seferber oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı. İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 100'ye yakın orman yangını söndürme işçisi müdahale ediyor.
Ortaca ilçesine bağlı Dereköy’deki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle birlikte bölgeye 4 amfibik uçak, 6 helikopter, 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çalışmasının sürdüğü, bölge halkının da çalışmalara destek verdiği bildirildi. Yangının çıkış sebebinin de araştırıldığı belirtildi.
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