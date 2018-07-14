Ortaca ilçesine bağlı Dereköy’deki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle birlikte bölgeye 4 amfibik uçak, 6 helikopter, 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çalışmasının sürdüğü, bölge halkının da çalışmalara destek verdiği bildirildi. Yangının çıkış sebebinin de araştırıldığı belirtildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Muğla'nın ciğerleri yanıyor! Ekipler seferber oldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER