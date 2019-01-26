Muğla'daki cinayette küçük kızın ifadesi şoke etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, başına çuval geçirilmiş halde tarlada cesedi bulunan şoför Aziz Özbay'ın (34) öldürülmesiyle ilgili, eşi Rabia Özbay (31) ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet'in yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, öldürülen Aziz Özbay'ın 6 yaşındaki kızı pedagog eşliğinde alınan ifadesinde babasını, annesi ile İbrahim Şeyh Ahmet'in öldürdüğünü söyledi.Olay, 16 Aralık 2017'de meydana geldi. Fethiye'nin kırsal Karaçulha Mahallesi yakınlarındaki tarlasını sürmeye giden köylülerden biri, kötü kokular geldiğini fark edip, çevrede arama yapınca, başına çuval geçirilmiş, çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin 10 gün önce ortadan kaybolan evli ve bir çocuk babası Aziz Özbay'a ait olduğunu belirledi. 15 yıldır Fethiye'de yaşayan ve bir nakliyat şirketinde şoförlük yapan Aziz Özbay, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Katil zanlısını araştıran polis, cenaze için Şanlıurfa'ya giden ve bir daha dönmeyen Rabia Özbay'ın, eşinin iş arkadaşı Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet ile yasak aşk yaşadığını belirledi. İkili Aziz Özbay'ı öldürdükleri gerekçesiyle, G.K. da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve emniyette cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öne sürülen ikili tutuklandı. G.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rabia Özbay ve İbrahim Şeyh Ahmet hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu 2 sanık ve tutuksuz sanık G.K. ile avukatları katıldı. Rabia Özbay, savunmasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendim çalışıp çocuklarımın ihtiyacını karşılıyordum. Eşim, İbrahim ile çalışıyordu. Olayla ilgili bir ilgim yoktur. O gece İbrahim evime girmiş. Işığı yakınca 'Kimsin' dedim. Ben çocuklarımla mutfakta uyuyordum. 'Eşini öldürdüm. Ben İbrahim' dedi. Bir anda şoka girdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.Tercüman eşliğinde savunması alınan Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet ise, "Suçlamalarla alakam yok. Biz Aziz'in evinde kavga ettik. Kavga sırasında, ben sopayla iki kez vurdum. Bıçakla saldırmadım. Ardından evden çıkıp gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi. Mahkeme başkanının olayı ayrıntılarıyla tekrar anlatmasını istemesi üzerine de Rabia Özbay'ın tuvalet penceresini açıp, kendisini eve aldığını söyledi. Rabia Özbay'ın kocasıyla kavga etmesi üzerine kendisini aradığını, bunun üzerine eve geldiğini ifade eden tutuklu sanık, "Eve tuvaletin penceresinden girdim. Kavga nedeniyle dayanamayarak, sopayı alıp Aziz Özay'a vurdum. Öldüğünü görünce ayrıldım" diye konuştu.

KÜÇÜK KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Şengönül, Aziz Özbay ile Rabia Özbay'ın şu an 6 yaşında olan kızlarının pedagog eşliğinde verdiği ifadeyi okudu. Küçük kızın ifadesinde "Babam işten gelince annemle bazen kavga ederdi. Annem, babamı sevmiyordu. Babamı öldürdüğü için annemi sevmiyorum. Babamı öldürdükleri gün, babam annemi dövmemişti. O gün birbirlerine bağırıp çağırmamışlardı. Babam odada yatıyordu. Ben, annem ve kardeşim mutfakta yatıyorduk. Babamı öldüren adamın adı İbrahim. Annem pencereyi açtı. İbrahim'i eve aldı. Elinde bir bıçak, bir sopa vardı. Annem, sopayı alıp, babama vurdu. Sonra İbrahim de sopayla vurdu. Babam ve İbrahim kavgaya tutuştu. Annem, babamı sırtından iki kere bıçakladı. Babam yere düştü. Sopayı kırıp, sobaya attılar. Bıçağı da annem yıkayıp, yerine koydu. Ben babam dövülürken korkup, bir başka yere ayrılmadım. Babamı evin arkasına götürürlerken, çuvalın içine koyarlarken gördüm" dediği kaydedildi.

Çocuğun ifadesi üzerine söz verilen tuıtuklu anne, İbrahim Şeyh Ahmet ile gönül ilişkisi olmadığını öne sürdü. İbrahim Şeyh Ahmet'in kendisini tehdit ettiğini söyledi. Rabia Özbay, "Bana 'seni çocuklarınla öldürürüm, hiçbir şey anlatmayacaksın' dedi. Bunun üzerine 'eşim kayıp' diye savcılığa başvurdum" dedi. Davanın tutuksuz sanığı G.K. ise olayla ilgisi olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini belirtip, "Bu aileye eşimle birlikte en çok yardım eden bizdik. Aziz kaybolduğunda 24 saat her gün aradık. İki günde bir hastane acil servislerini gezdim. Benim suçla alakam yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıkların 'tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Sanıkların avukatları ise savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, iki tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.