Muğla'da yakalandı: Dünyanın en zehirlisi!

“Trakonya balığını sırtında bulunan siyah dikenlerinden tanıyoruz. Bu balığa rastladığımızda oltadan dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekli. Dikenleri zehirli olduğu için öldürücü etkisi var ve hatta kalp krizini tetikleyerek büyük tehlikelere yol açıyor. Bir çok balıkçımız bu tür balıkları dikkate almıyor bana birşey olmaz mantığı ile balığı eli ile tutarak oltadan çıkarmaya çalışıyor. Bu balığı gördüklerinde direk misinayı keserek balığın ağzında 20 30 cm lik misina ile denize geri gönderiyorlar. Bunu asla yapmamalıyız.”