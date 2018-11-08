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Muğla'da sürücünün yediği rekor ceza şoke etti

Muğla'da sürücünün yediği rekor ceza şoke etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyarıya rağmen durmayan ve peşine düşen polis ekiplerince durdurulan sürücüye, çeşitli kural ihlali ve aracında birçok eksiklik bulunduğu için 11 bin 868 TL para cezası kesildi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 21:28 - Güncelleme: 08-11-2018 21:28

Fethiye'de şehir merkezinde polislerin uyarısına rağmen durmayan otomobilin sürücüsü D.K., 30 dakika süren takibin ardından aracı durdurularak yakalandı. D.K.'nın stajyer ehliyetine bir süre önce yaptığı bir ihlal nedeniyle el konulduğu, ayrıca alkollü olduğu tespit edildi.

'Sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu halde araç kullanmak'tan 2 bin 18 TL, 'alkollü araç kullanmak'tan 1256 TL, 'yetkililerin dur ihtarına uymamak' suçundan 235 TL, 'aracı ani olarak yön değiştirtip, drift atmak'tan 5 bin 10 TL, 'tek yönlü karayolunda ters istikamette seyir etmek'ten 1002 TL, 'trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirmek'ten 1002 TL, 'kırmızı ışıkta geçmek'ten 235 TL, 'araca teknik değişiklikler yaptırıp gürültü çıkartmaktan 1002 TL, 'emniyet kemeri takmamak'tan 108 TL olmak üzere toplam 11 bin 868 TL para cezası kesildi. Otomobil 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken, sürücünün ehliyeti de iptal edildi. Daha önce de ehliyeti alınan D.K.'nın 2.,5 yıl sonra ehliyet alabileceği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mehmet 08 Kasım 2018 22:04 Ooooh be. Ben bu polislerin ellerinden operim. Bu dogancılar gece insanı uyutmuyorlar. Bu polisleri Konya Yazır mahallesinede bekliyoruz

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