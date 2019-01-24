Muğla'da şiddetli yağış sonrası tarım arazileri göle döndü

Ege Bölgesi'nde Meteoroloji'nin de yaptığı uyarı ile birlikte hala etkisini hissettiren yağış sonucu hayat zora girdi. Menteşe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri adeta göle döndü. Çevre sakinleri, bu yağıştan olumsuz etkilendi.

Menteşe ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Cumartesi gününe kadar devam edecek

Ayrıca son 24 günde ise metrekareye 368 kilogram yağışın düştüğü ifade edildi. Yağışların cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.