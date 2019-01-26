Muğla'da sel sularına kapılan genç öğretmen ile nişanlısı öldü

Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, daha sonra kayıp olan elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'in cenazesine ulaştı.

Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.

BİR YIL SONRA EVLENECEKLERDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik(27) ile nişanlısı Milas Kısırlar Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bir yakınları, çitfin arkadaşlarının nişan töreninden döndüğünü belirterek, "Nişandan dönerken sulara kapılan otomobil stop etmiş. Çağlar, babasını aramış. Babası aracı terk etmelerini söylemiş. Aracı bırakıp, terk edememişler herhalde. Sel sularına kapılmışlar. İki ay önce nişanları olmuştu. Bir yıl sonra evleneceklerdi" dedi.

ARACIN CAMINDAN ÇIKAMAMIŞLAR

Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yılmaz da, "Saat 01.30 sıralarında yoğun yağış neticesinde biri öğretmen olan iki vatandaşımız köprü üzerinden geçmeye çalışmışlar. Su o zaman hızlanmış. Ani selin gelmesiyle, araç sürüklenmiş. Araç içinde mahsur kalmışlar. Tahmin ediyoruz ki aracın camından çıkmışlar. Çağlar Bencik sele kapılarak, sürüklenmiş. Öğretmen olan kardeşimiz de köprü ayaklarına takılmış" diye konuştu

Belediye ekipleri ise sel sularından zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.