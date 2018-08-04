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Muğla'da korkunç kaza ölü ve yaralılar var

Muğla'da korkunç kaza ölü ve yaralılar var

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 10:11 - Güncelleme: 04-08-2018 10:11

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Adil Özdemir idaresindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş karayolu Çaltıözü Mahallesinde, karşı yönden gelen Bilal Aslan yönetimindeki 07 SUE 94 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, Jandarma, polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 12 yaşındaki Rasih Özdemir ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Serkan Aslan, Adil Özdemir, Doğukan Çeto ve Bilal Aslan sağlık ekiplerince ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 12 yaşındaki Özdemir’in cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkartıldı. Özdemir’in ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı ile Fethiye Bölge Trafik ekipleri sürdürüyor.

Kazanın olduğu yerde açıklama yapana Çaltıözü Mahalle Muhtarı Muhsin Alaşan yol çalışmasında eksikliklerin olduğunu belirtti. Yol çalışmasından dolayı her gün kaza olduğunu dile getiren Alaşan, "Yol çalışmaları nedeniyle yetkililer önlem almalı ve başka kazalar olmasın" dedi.

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Kaynak : AA

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