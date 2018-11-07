Müge Üzel kimdir yaşı kaç Adını Sen Koy'da olay oldu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Adını Sen Koy ekranlar yolculuğuna TV8 kanalında devam ediyor. 391. bölümü ile 5 Kasım'da başlayan dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki dizinin Azise^si olan Deniz Özlem Durma kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Deniz Özlem Durmaz hangi dizilerde oynadı?

TV 8'DE KALDIĞI YERDEN DEVAM KARARI: Yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Mahir Aktaş'ın oturduğu Adını Sen Koy dizisi 391.bölümüyle 5 Kasım Pazartesi saat 18:45'de Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Dizinin düşen reytingleri nedeniyle 18 Ekim Cuma günü Star Tv ekranlarına veda eden Adını Sen Koy dizisinin başrollerini ise Cenk Torun, Deniz Durmaz, Mert Öcal, Müge Uzel ve Gökberk Demirci paylaşıyor.

MÜGE ÜZEL KİMDİR: 2014 yılında Survivor’a katılmış ve güzelliği ile ilgi odağı olmuştur. Sırf onun için survvior izleyenler bile olmuştur. Ekranlara çıktığında gözleri, lens mi, şurası estetik mi diye belki yüzlerce yorum yapılmıştır. Survivor’dan sonra ünlenen Müge Uzel daha sonra sunuculuk üzerine kendisini geliştirmiştir.

Müge Uzel babasını kaybettikten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Aslında instagram fenomenidir. Acun tarafından keşfedilmiş ve Survivor’a davet edilmiştir. Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunu olan Müge, bir ara hosteslik de yapmıştır. Esra ve Ceyda kardeşlerin sınıf arkadaşıdır.

Survivor’a gitmeden önce ıce tea reklamında oynamıştır. Bir dönem adı emre Çolak’ın eski sevgilisi olarak anılmış ancak kendisi bu iddiayı yalanlamıştır.172 cm boyunda olan Müge, 53 kg ağırlığındadır. Şuanda kariyerini sunuculuk yaparak devam etmektedir.