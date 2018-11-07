Müge Anlı'ya damga vurmuştu erkek sevgilisi çıkan Murat Tekin'in korkunç ölümü

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'e ne olduğu sorusu merak ediliyordu. Ailesinin Müge Anlı'ya katılmasıyla birlikte Engin Elekçi isminde bir erkek sevgilisi olduğu da öğrenilen 47 yaşındaki Tekin'in akıbeti 77 gün sonra ortaya çıktı.

Polis her yerde evli ve üç çocuk babası Murat Tekin'i ararken kötü haber Tekin'in kaybolduğu Sevgi Yolu'nun hemen arka sokağındaki metruk bir binadan geldi. Binadan ceset kokuları yayılmaya başlayınca çevredekiler hemen polise haber verdi. İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, binanın bodrum katında korkunç manzarayla karşılaştı.

Başına siyah bir poşet geçirilen cesedin üzerinde Aydın Belediyesi'ne ait temizlik kıyafeti olduğu görüldü ve cebinden Murat Tekin'in kimliği çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

SİYAH ÇANTA DA BULUNDU: Tekin kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde elindeki siyah çanta dikkatlerden kaçmamıştı. O çanta da cesedin hemen yanında bulundu ve içerisinden küçük bir piknik tüpü çıktı. Piknik tüpü akıllara, 'Murat Tekin intihar mı etti?' sorusunu getirdi.