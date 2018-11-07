Müge Anlı'ya damga vurmuştu erkek sevgilisi çıkan Murat Tekin'in korkunç ölümü

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran temizlik işçisi Murat Tekin'in akıbeti belli oldu. Engin Elekçi isminde bir erkek sevgilisi de olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Tekin'in cesedi metruk bir binanın bodrum katında bulundu.

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'e ne olduğu sorusu merak ediliyordu. Ailesinin Müge Anlı'ya katılmasıyla birlikte Engin Elekçi isminde bir erkek sevgilisi olduğu da öğrenilen 47 yaşındaki Tekin'in akıbeti 77 gün sonra ortaya çıktı. Twitter

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Polis her yerde evli ve üç çocuk babası Murat Tekin'i ararken kötü haber Tekin'in kaybolduğu Sevgi Yolu'nun hemen arka sokağındaki metruk bir binadan geldi. Binadan ceset kokuları yayılmaya başlayınca çevredekiler hemen polise haber verdi. İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, binanın bodrum katında korkunç manzarayla karşılaştı. Twitter

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Başına siyah bir poşet geçirilen cesedin üzerinde Aydın Belediyesi'ne ait temizlik kıyafeti olduğu görüldü ve cebinden Murat Tekin'in kimliği çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

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