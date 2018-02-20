Müge Anlı'ya çıktıktan 8 yıl sonra cinayeti itiraf etti

Atv’nin reyting rekortmeni Müge Anlı’da bir cinayet daha çözüldü. İzmir Çiğli’de yaşayan 55 yaşındaki Mürüvvet Yaradılmış, 2010 yılında kaybolmuştu. O gün yeni bir ev satın almak için emlakçı Ömür G. ile buluşacaktı. Ancak Mürüvvet Yaradılmış’tan hiçbir haber alınamıyordu. Ailesi yardım istemek için Müge Anlı’nın programına çıkmıştı. Kayıp dosyasını araştıran Müge Anlı, 8 yıl önce katilin emlakçı Ömür’den başkası olamayacağını söylemişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Mürüvvet Yaradılmış'ın bulunması için özel ekip kurdu. Emlakçı Ömür G. ve eşi Şermin G. tekrar gözaltına alındı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)