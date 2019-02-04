Müge Anlı'ya çıktı annesinin katilini buldu! Şoke eden yüzleşme

Atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına konuk olan genç kız 7 yıl önce kaybolan annesi Seher Okusal'ın nin en son dayısıyla görüldüğünü iddia etmişti. İddiaları canlı yayına çıkıp rede eden genç kızın dayısı Mevlüt O. polis sorgusunda her şeyi itiraf etti. İşte korkunç cinayetin perde arkası.

Müge Anlı'ya çıktı annesinin katilini buldu! Şoke eden yüzleşme

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e programına Sevilay Aha 7 yıl önce kaybolan annesini bulmak için çıktı. Canlı yayına gelen telefonlar ise genç kızını annesi Seher Okusal'ın dayısı Mevlüt Okusal'ın öldürdüğü yönündeydi. Canlı yayına katılan dayı Mevlüt Okusal ise bütün iddiaları reddetmişti. Ancak Kocaeli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve bir çok kişiyi tanık olarak dinledi. Mevlüt Okusal'ın polis sorgusunda ise her şeyi itiraf etti ve ablası Seher Okusal'ı nasıl öldürdüğünü anlattı. İşte tüyler ürperten cinayetin perde arkası.

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Müge Anlı'ya çıktı annesinin katilini buldu! Şoke eden yüzleşme

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Sevilay Aha isimli genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal’ın bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen Sevilay Aha, annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt Okusal (30) ile görüldüğünü iddia etti.

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Müge Anlı'ya çıktı annesinin katilini buldu! Şoke eden yüzleşme

Canlı yayına katılan dayı Mevlüt Okusal ise hiç bir suçlamayı kabul etmemişti. Ancak canlı yayındaki tutarsız konuşmaları dikkatlerden kaçmamıştı.

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Müge Anlı'ya çıktı annesinin katilini buldu! Şoke eden yüzleşme

Genç kızın canlı yayında anlattıkları ve Mevlüt Okusal'ın tutarsı davranışları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı.

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