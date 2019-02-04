Müge Anlı'ya çıktı annesinin katilini buldu! Şoke eden yüzleşme

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e programına Sevilay Aha 7 yıl önce kaybolan annesini bulmak için çıktı. Canlı yayına gelen telefonlar ise genç kızını annesi Seher Okusal'ın dayısı Mevlüt Okusal'ın öldürdüğü yönündeydi. Canlı yayına katılan dayı Mevlüt Okusal ise bütün iddiaları reddetmişti. Ancak Kocaeli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve bir çok kişiyi tanık olarak dinledi. Mevlüt Okusal'ın polis sorgusunda ise her şeyi itiraf etti ve ablası Seher Okusal'ı nasıl öldürdüğünü anlattı. İşte tüyler ürperten cinayetin perde arkası.

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