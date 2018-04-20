Müge Anlı’dan derbi maçındaki olaylar için flaş açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili ünlü program sunucusu Müge Anlı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Müge Anlı bu sabah yayınlanan programda Beşiktaşlı Tolga Zengin’in taraftarla yaşadığı gerginliği işaret ederek ‘meslekten men edilmeleri lazım’ dedi.

'TARAFTAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR!' "Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim."

Müge Anlı’nın bu ifadeleri sosyal medyada çok fazla tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar o sözlerin kullanıldığı programın videosunu paylaşarak sitem etti.

Öte yandan Müge Anlı'nın programı sarı lacivert elbisesiyle sunması da dikkatlerden kaçmadı.