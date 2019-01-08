Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında kan donduran iddialar!

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda çıkan Palu ailesi Türkiye'nin gündemini sarstı. Aileyle ilgili her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Türkiye gündemine giren olayda, Palu ailesi ve Tuncer Ustael ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Palu Ailesi olayında Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı dövüp, ağaca astığını gören bir kişi canlı yayına katıldı. Yayına bağlanan eski eniştenin iddialarına göre ise Tuncer, öz kız kardeşinin üvey kızlarına istismarda bulundu. İnanılmaz bir iddiada Emine Ustael'den geldi: Ablam Tuncer'e tecavüz etti.

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. ‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence...

Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı. Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı. Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.