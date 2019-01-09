Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında gözaltı kararı polisler evi bastı

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda çıkan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Palu ailesi'yle ilgili gözaltı kararı çıktı. Emniyet ekipleri Palu ailesinin Kocaeli'deki evini bastı. Baskın anları canlı yayınlandı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi'ni emniyete götürdü. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı.. Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izlerken ben her türlü çıkarım hakkımı savunurum, bu ailenin pisliğinin çıkması için elimden geleni yaparım. Adalatten kimseden kaçtığım yok deyince Müge Anlı Tuncer Ustael ve kaeşine canlı yayında tepki gösterdi.

POLİS STÜDYOYU BASTI GÖZALTINA ALDI: Kocaeli Körfez Başsavcılığı cinayet suçlamasıyla Palu ailesi fertleri hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltının Meryem ve Melike Tahnal cinayeti ile ilgili olduğu iddia ediliyor. Palu ailesinden Havva, İsa, Ayşe Melek ve Harun Palu emniyete götürüldü. İlerleyen daikalarda polis sdüdyoyu da bastı. Canlı yayında Tuncer ve Emine Palu kasten adam öldürme suçundan gözaltına alındı.



TUNCER VE EMİNE PALU BÖYLE GÖZALTINA ALINDI:



