Müge Anlı'da Türk filmi gibi olay karısını kardeşiyle evlendirdiler

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programında Türk filmlerini aratmayan bir hikaye ekrana geldi. Hikayenin sahibi Mardinli Mehmet Selim Kaymaz... Kaymaz 2 yaşından beri görmediği babasını bulmak için ailesinden gizli ekrana çıktı. Anlattıkları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Müge Anlı'da Türk filmi gibi olay karısını kardeşiyle evlendirdiler

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programında Türk filmlerini aratmayan bir hikaye ekrana geldi. Hikayenin sahibi Mardinli Mehmet Selim Kaymaz... Kaymaz 2 yaşından beri görmediği babasını bulmak için ailesinden gizli ekrana çıktı. Anlattıkları ise izleyenleri hayrete düşürdü. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz’ı bulmak için Müge Anlı’ya konuk oldu. Kaymaz’ın anlattıkları akıllara başrollerinden Kadir İnanır ve Fatma Girik’in oynadığı Türk sinemasının baş yapıtlarındn Ezo Gelin filmini hatırlattı.

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Müge Anlı'da Türk filmi gibi olay karısını kardeşiyle evlendirdiler

Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü. 1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan’ı evlendirdi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.

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Müge Anlı'da Türk filmi gibi olay karısını kardeşiyle evlendirdiler

BABASINI HİÇ TANIMIYOR! Mehmet Selim Kaymaz’ın anlattığına göre; 20 gün önce kendisine gelen bir haberle babasının yaşadığını öğrendi. Baba Ahmet Kaymaz’ı görenler; “Baban, saldırıda yaralandı. 1 yıl tedavi oldu. Köye geldiğinde annenin kardeşiyle evlendiğini ve çocukları olduğunu görünce kimseye görünmeden Irak’a gitti. Orada yeni bir hayat kurdu” dedi.

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Müge Anlı'da Türk filmi gibi olay karısını kardeşiyle evlendirdiler

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ: Babasını hiç tanımadığını ve ona sarılmak istediğini söyleyen Mehmet Selim Kaymaz, Müge Anlı’dan babasının bulunması için yardım istedi.

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