Müge Anlı'da Tansu'nun DNA sonucu açıklandı!

Müge Anlı 27 Mart 2018 son bölümde heyecan dorukta. 1994 yılında Tekirdağ’da hastaneden çalınan bebek Tansu mu? Sahte hemşire Handan, o bebeği hastaneden çaldı mı? Bütün bu soruların yanıtı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde verildi. Tansu ve Aysel Hanım’a yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Peki, yıllardır annesinin erkek olduğundan habersiz olan Tansu, Aysel Hanım’ın kızı mı? İşte Müge Anlı'da DNA testi sonucu..

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