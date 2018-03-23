Müge Anlı'da şoke eden olay! Handan Kaya'nın görüntüleri ortaya çıktı

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi. İstanbul Kumburgaz’da ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen Tansu adlı genç kız, aradan 1 yıl geçtikten sonra ikinci bir şok yaşadı. Tansu’nun 1994 yılında henüz iki günlük bebekken hastanede annesinin yanından çalındığı iddia edildi.

DNA'nın sonucu merakla beklenirken programda ilk defa Tansu'nun erkek olan annesinin Handan Kaya'nın görüntüsü yayınlandı. Annenin sesinin ince olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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